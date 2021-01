Coronavirus: da lunedì chiusure e divieti, oggi verranno assegnati i colori alle Regioni

Attesa per il monitoraggio settimanale del Comitato tecnico scientifico da cui verranno determinati i colori da assegnare alle Regioni italiani. Per quanto riguarda la Toscana dovrebbe essere confermata la zona gialla, così come anticipato ieri dal Presidente Eugenio Giani. Nel frattempo ci attende un week end di zona arancione estesa a tutto il territorio nazionale.

Intanto il Governo sta lavorando ad un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 16 gennaio. In esso ci saranno molte delle norme già in atto oltre ad una quasi certa proroga allo spostamenti tra regioni ed anche qualche deroga come la possibilità nelle zone arancioni di muoversi dai piccoli comuni sotto ai 5.000 abitanti in un raggio di 30 km, sconfinando anche fuori dalla propria ma senza raggiungere il capoluogo di provincia. Dovrebbe infine essere confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 in ciascuna delle zone di rischio e si potrà (anche in zona rossa) andare a visitare parenti in due persone esclusi i minori di 14 anni senza però uscire dai confini regionali.

Per quanto riguarda l’attività sportiva il ministro Spadafora starebbe lavorando alla possibilità di poter effettuare gli allenamenti nelle zone gialle (in forma individuale) anche per gli sport di squadra.

Pubblicato il 8 gennaio 2021