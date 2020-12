Coronavirus, da oggi la Toscana torna in zona gialla

La Toscana torna gialla, anche se per poco. Infatti dal prossimo 24 dicembre entreranno in vigore le restrizioni della zona rossa in tutta italia per prevenire il contagio del virus durante il periodo natalizio. Di seguito l'infografica con tutte le norme in vigore da oggi per quanto riguarda la zona gialla in Toscana.

Pubblicato il 20 dicembre 2020