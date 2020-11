Coronavirus: due alberghi sanitari in Val d'Elsa

Ospiteranno i pazienti affetti da covid-19 con sintomi o paucisintomatici e saranno assistiti dalle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale). Le due strutture saranno attive tra qualche giorno a Poggibonsi, per un totale di circa cinquanta posti letto, e a San Gimignano, in cui potranno essere ospitate circa una ventina di pazienti.

Sulla questione degli alberghi sanitari la Toscana ha manifestato qualche giorno fa la volontà di puntare ad avere 1.500 camere in modo tale da poter garantire, in caso di emergenza, la possibilità di usufruire di questo servizio che in molte situazioni può essere molto utile per tutti coloro che necessitano di assistenza oppure di un luogo in cui trascorrere l'isolamento domiciliare.

Pubblicato il 12 novembre 2020