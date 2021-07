Coronavirus, Giani:''Per agosto a disposizione in Toscana 820mila vaccini''

"Abbiamo predisposto un piano di emergenza per arrivare all'80% di copertura vaccinale - ha annunciato Eugenio Giani via social - per questo da stasera riapriremo il sistema di prenotazione last minute. Chiunque ancora non hanno fatto il vaccino può prenotarsi attraverso il sistema oppure per il giorno dopo con il sistema last minute. E' essenziale vaccinarsi perché dal 6 agosto il green pass consentirà di partecipare a molte attività come spettacoli, stadi, eventi e ristoranti al chiuso e bar a sedere al tavolo. Come Regione Toscana ci siamo preparati ad ottenere nel mese di agosto 820.000 possibilità di vaccinazione. Adesso invito tutti i cittadini che non lo hanno fatto a vaccinarsi".

Pubblicato il 23 luglio 2021