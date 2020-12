Coronavirus, il prof di infermieristica: 'Non mi vaccino'

Il prof universitario di infermieristica contrario al vaccino Pfizer somministrato ieri in tutta Europa durante il Vax Day. Festini, in un lungo post Facebook, ha spiegato le sue ragioni in una analisi sui dati dello studio di Pfizer.

Così come succede in questi casi sono stati realizzati due gruppi di studio di 18mila persone circa è ad uno è stato dato il vaccino mentre all’altro il placebo. Nel primo casi 8 persone si sono ammalate mentre nel secondo 162. Per quanto riporta Aifa "due dosi del vaccino "Comirnaty" somministrate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra possono evitare al 95% degli adulti dai 16 anni in poi di sviluppare la malattia COVID-19 con risultati sostanzialmente omogenei per classi di età, genere ed etnie. Il 95% di riduzione si riferisce alla differenza tra i 162 casi che si sono avuti nel gruppo degli oltre 18 mila che hanno ricevuto il placebo e i soli 8 casi che si sono avuti negli oltre 18 mila che hanno ricevuto il vaccino". Così come riporta Repubblica, secondo quanto scritto da Filippo Festini invece il vantaggio non sarebbe così eclatante proprio perchè lui divide il numero dei casi di infezione per il totale delle persone che hanno fatto parte dei due gruppi di studio.

Festini di certo non è il solo a non volersi somministrare il vaccino: infatti in Toscana dei 54mila dipendenti del sistema sanitario ben 44mila hanno aderito alla campagna mentre gli altri10mila no, per un totale del 18%.

Pubblicato il 29 dicembre 2020