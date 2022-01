Coronavirus: in Provincia di Firenze 4.625 nuovi casi

4.625 nuovi casi di covid in provincia di Firenze: oggi si registra anche un nuovo decesso mentre la Toscana si trova al 9° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 13.174 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 11.958 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 15.209 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 14.698, Firenze con 14.453, la più bassa Grosseto con 9.045.

Pubblicato il 8 gennaio 2022