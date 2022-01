Coronavirus in Toscana: 13.810 nuovi positivi su 94.629 tamponi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.810 su 94.629 test di cui 17.815 tamponi molecolari e 76.814 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,59% (77,3% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.017.848.



Pubblicato il 25 gennaio 2022