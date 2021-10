Coronavirus in Toscana, oggi 277 nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 277 su 29.032 test di cui 8.718 tamponi molecolari e 20.314 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (3,3% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 5.775.114.



Pubblicato il 22 ottobre 2021