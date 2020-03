Coronavirus: la Asl Toscana sud est istituisce un conto per le donazioni

Tante le iniziative messe in campo. Si conferma così l’apprezzamento dei cittadini per la sanità del territorio ma anche la voglia di fare comunità e di stare insieme in ogni momento.

La Asl Toscana sud est, quindi, ha istituito un conto corrente dedicato per le donazioni: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461 nella causale va inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”. La solidarietà e il sostegno sono d’altra parte cosa nel nostro territorio, la Ausl Toscana sud est ringrazia tutta la comunità per la vicinanza agli operatori tutti della sanità.

Pubblicato il 12 marzo 2020