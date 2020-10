Coronavirus, nuova ordinanza di Giani. Oggi sono 1.526 i nuovi casi in Toscana

Giani illustra in diretta Facebook una nuova ordinanza in cui si prevede provvedimenti sanitari con costituzione una centrale di tracciamento per quanto riguarda ciascuna delle tre grandi Asl anche con personale da reclutare in maneira straordinaria. Limitazioni anche alle visite in ospedale, solo per persone con particolari fragilità verrà disposta la possibilità di visitare per pochi minuti i pazienti.

Per quanto riguarda i Comuni, i sindaci potranno valutare di fare provvedimenti di chiusura e la Regione fornirà i numeri per avvalorare tali provvedimenti. Per quanto riguarda le realtà sportive, tutte le attività dilettantistiche da domani saranno interrotte, non nell'allenamento ma nei tornei federali che caratterizzano queste attività negli sport di contatto.

Per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda le prime le seconde e le quarte classi delle scuole superiori dovrebbe essere determinato uno scaglionamento per vivere in maniera mista la presenza fisica in classe e la didattica a distanza al 50%. In presenza dovrebbero restare le prime classi e le quinte classi, quelle in cui verrà fatto l'esame di maturità.

Per i centri commerciali ci sarà una concertazione con le associazioni di categoria per arrivare ad un concertamento.

Pubblicato il 24 ottobre 2020