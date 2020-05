Coronavirus: nuovo caso a San Gimignano

Un nuovo caso di coronavirus in Val d'Elsa, più esattamente nel Comune di San Simignano; si tratta di un soggetto di 35 anni. L'Azienda USL Toscana sud est ha dato notizia anche di una guarigione in provincia di Siena, a Chianciano Terme. Sono in totale 196 casi in carico. Tra questi 164 persone sono in isolamento domiciliare, 32 in Ospedale, 1.158 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 22 alle ore 14 del giorno 23 maggio sono stati effettuati 1.404 tamponi di cui 13 sono risultati positivi (si tratta come sempre di ripetizioni + nuovi casi).

Pubblicato il 23 maggio 2020