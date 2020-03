Coronavirus, primo caso a Colle di Val d'Elsa

"Questo dimostra che anche la nostra città come tutte le altre è vulnerabile al contagio. Basta poco: una cena tra amici, una stretta di mano, un abbraccio, per trasmettere il COVID-19. Senza volerlo, essendo completamente inconsapevoli di esserne vettori o di fungere da recettori - ha fatto sapere il sindaco Donati tramite il profilo Facebook del Comune -. Ora non ci sono più motivazioni per non rimanere a casa sentendosi invulnerabili e lasciando la responsabilità dell'isolamento agli altri".

"La ASL gestisce tutte le fasi del trattamento di questi soggetti non solo a Colle ma in tutta la Toscana. Non c'è motivo di conoscere più dettagli, il come e il perchè. Tutte le precauzioni e i relativi protocolli sono attivati. Se non veniamo contattati direttamente non dobbiamo fare altro che stare a casa e non temere fidandoci delle autorità sanitarie".

Pubblicato il 20 marzo 2020