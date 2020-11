Coronavirus: Toscana rischia di diventare zona arancione se la situazione non migliora

La Toscana osservata speciale, con il rischio di finire in zona arancione a meno che gli indici di rischio non migliorino nella prossima settimana. Secondo i dati del monitoraggio comunicati ieri, infatti, la regione sarebbe a rischio di classificazione nella zona di rischio medio. "Siamo a lavoro su tutti i fronti - ha detto ieri Giani - c'è una settimana di tempo per migliorare gli indicatori'. E da questo punto di vista il lavoro della Regione passa dalla ridefinizione degli alberghi sanitari, aumento dei posti letto e terapie intensive. Oltre ovviamente ad invitare tutti a mantenere quelle norme di comportamento che già tutti conosciamo a menadito.

In caso di ingresso in zona arancione si verificherebbe una maggiore stretta con il divieto di spostamento da una regione all'altra e da un comune all'altro salvo motivi di lavoro o comprovata urgenza e chiusura dei ristoranti 7 giorni su 7.

Pubblicato il 7 novembre 2020