Coronavirus: un anno fa la Toscana aveva 2.171 nuovi casi e 889 ricoverati

2.171 nuovi casi di covid e 889 ricoverati in ospedale, di cui 110 in terapia intensiva. Era il 26 ottobre del 2020 e la Toscana si trovava ad affrontare, un po' come tutto il resto d'Italia, una situazione sanitaria a dir poco difficoltosa dovuta alla pandemia che ancora spopolava nella popolazione. Oggi, a distanza di 365 giorni, la situazione è ben diversa: martedì 26 ottobre 2021 infatti i nuovi casi sono 192 mentre i posti letto occupati da pazienti covid toccano quota 258, di cui 23 in terapia intensiva.

"I vaccini funzionano", è il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a questi dati, guardando indietro di un anno. Segno forse che il vaccino ha veramente portato una svolta per quanto riguarda sia i numeri del contagio da Covid-19 sia per quanto riguarda la possibilità di tornare gradualmente alla vita come tutti noi la conoscevamo prima.

Stefano Calvani



Pubblicato il 26 ottobre 2021