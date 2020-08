Coronavirus, un nuovo caso a Certaldo

Un nuovo caso di coronavirus a Certaldo: a darne notizia è il sindaco Giacomo Cucini, direttamente su Facebook.

"Purtroppo stamattina non ho una buona notizia.

La asl mi ha appena comunicato che una persona giovane rientrata dalle vacanze all’estero è risultata positiva al Covid 19. Quindi abbiamo un caso a Certaldo, la persona si è immediatamente messa in isolamento, anche dalla famiglia. Il responsabile della asl mi ha confermato che tanti casi di questi giorni (la maggior parte) sono di giovani in rientro da paesi esteri.

Vi prego: a tutela vostra, dei vostri cari e di tutti coloro che incontrate e quindi di tutta la vostra comunità se rientrare dalle ferie, dall’estero o da luoghi a rischio tenetevi in isolamento e fate subito un test molecolare chiamando l’800556060. Hanno obbligo di segnalazione immediata al rientro su territorio nazionale e tampone, chi rientra dalla Grecia, da Malta, dalla Croazia e dalla Spagna tramite https: www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html".



