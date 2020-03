Coronavirus, videoappello del presidente Rossi a chi viene dalle zone del contagio

“Per la tutela della salute pubblica invito i vacanzieri, provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province delle zone rosse, a rispettare l’ordinanza del Governo e a tornare a casa”. E’ l’appello lanciato dal presidente della Regione Enrico Rossi sul suo profilo facebook, facendo riferimento ai luoghi di villeggiatura toscani presi d’assalto nel fine settimana, disattendendo le misure restrittive del Governo per contenere la diffusione del virus.

“E’ un atto di responsabilità attenersi a queste regole di salvaguardia della salute pubblica – ha ribadito Rossi - Le misure per contenere la diffusione del contagio vanno rispettate. E’ nostro dovere di cittadini, seri e responsabili, impegnarci per tutelare la salute di tutti. Non possiamo vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi. Serve la massima collaborazione di ognuno di noi per uscire da questa complessa emergenza quanto prima. Torni a casa, dunque, chi è venuto in Toscana per motivi di vacanza. Chiedo un atto di responsabilità, per evitare di veicolare infezioni che possono mettere in seria difficoltà la salute dei cittadini”.

Pubblicato il 9 marzo 2020