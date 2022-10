Cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre in Val d'Elsa e dintorni

Siena e Firenze

Tornano sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 con la XI edizione le “Giornate Fai d’Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Un evento a livello nazionale che aprirà al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite - a contributo libero - che permetteranno ai partecipanti di coglierne lo splendore. Tra i numerosi luoghi aperti in tutte le regioni ci saranno palazzi, ville, chiese, castelli, aree archeologiche, musei, siti militari, esempi di archeologia industriale, luoghi dell’istruzione e centri di ricerca, che saranno mostrati attraverso lo sguardo appassionato e originale dei giovani del FAI. Come di consueto non mancheranno itinerari nei borghi, percorsi naturalistici e visite a luoghi “verdi” quali parchi, giardini storici e orti botanici, anche in ambito urbano, nel solco del crescente impegno della Fondazione per la diffusione di una maggiore “cultura della natura”. Si ricorda che per alcuni luoghi è richiesta la prenotazione.Vediamo in particolare cosa ci propongono da visitare le nostre due belle province di Siena e Firenze.

In provincia di Siena da non perdere è Sovicille delle Meraviglie che sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 svela i suoi tesori artistici e naturali, con l’apertura contemporanea ai visitatori di pievi, castelli, ville e giardini. Tantissimi i gioielli che nel fine settimana resteranno aperti contemporaneamente per la fruizione collettiva, una grande vetrina dello straordinario patrimonio architettonico e artistico locale. E poi ci saranno attività e conferenze per immergersi nella bellezza di Sovicille tra storia, cultura e natura.. Ecco il programma delle attività e delle aperture.

Certaldo

Grande "movimento" a Certaldo questo fine settimana, il grande momento è arrivato! Ci si potrà sbizzarrire da venerdì 14 ottobre fino a domenica 16 ottobre con Boccaccesca, giunta alla sua 24esima edizione con colori, odori, sapori, un viaggio sensoriale da vivere nel cuore di uno dei borghi più belli della Toscana; a Certaldo ‘Boccaccesca’ è la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane, e anche quest'anno vanta un programma denso di appuntamenti a ingresso libero.

E poi ancora, a Poggibonsi fino a domenica 16 ottobre ci sarà lo Street Food in Piazza Berlinguer, giochi per bambini e buona musica. Sabato 15 e domenica 16 ottobre Poggibonsi Fashion Weekend, due giorni di moda e shopping.

A Siena si terrà nel weekend di metà ottobre la settima edizione della “Mostra mercato di piante e fiori” , sabato 15 e domenica 16 ottobre l’appuntamento sarà, come di consueto, nei giardini della Fontana di San Prospero.

Il 14, 15 e 16 Ottobre 2022 si terrà la cicloturistica “Gravel Castello di Monteriggioni”. Sono previsti quattro percorsi di diversa lunghezza immersi nei colori del Chianti e della Montagnola Senese. Partenza e arrivo a Monteriggioni.

A Scandicci fino a domenica 16 ottobre la più grande fiera campionario della Toscana a ingresso gratuito, gli orari per visitarla nel fine settimana sono dalle 10.00 alle 24.00.

