Cosa fare nel weekend del 22 e 23 ottobre in Val d'Elsa e dintorni

Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa

Due giornate di arte contemporanea, il 22 e il 23 ottobre a Colle di Val d'Elsa e a Poggibonsi: Associazione Arte Continua presenta due giornate tra arte e territorio pensate per celebrare la riapertura di UMoCA - Under Museum of Contemporary Art, fondato e diretto dall'artista cinese Cai Guo-Qiang a Colle di Val d'Elsa. Donato alla città di Colle di Val d'Elsa nel 2001 da Cai Guo-Qiang, nell'ambito della sesta edizione di Arte all'Arte, il museo torna a riaccendere la sua insegna luminosa sotto le arcate del ponte di San Francesco grazie al restauro realizzato... Il programma

Barberino Tavarnelle

Camminare il Chianti: iniziativa del Comune di Barberino Tavarnelle per far conoscere i nuovi sentieri. Quattro itinerari con quattro diversi appuntamenti tra storia, natura e paesaggio. Primo trekking domenica 23 Ottobre 2022, ad ogni itinerario sarà presente una Guida Ambientale. La partecipazione è gratuita: informazione sui percorsi e le date. Scandicci Un sabato mattina e pomeriggio a villa Martini a Scandiccil, alle porte di Firenze. Il prossimo 22 ottobre la Scuola cani guida della Regione Toscana apre le proprie porte per far conoscere da vicino le sue attività e quelle della Stamperia Braille. Una festa, dalle 10 della mattina fino alle 18 nel pomeriggio, che si aprirà con l’illustrazione del programma di affidamento dei cuccioli destinati a diventare cani guida (riproposto anche alle 15 del pomeriggio) e proseguirà con giochi, intrattenimenti e premi per bambini (alle 10.30), la proiezione del docufilm di Julia Pietrangeli “Chiudi gli occhi e vola” presentato dalla protagonista Sabrina Papa (alle 11), prima persona non vedente in Italia ad aver conseguito il brevetto di pilota d’aereo, quindi l’intervento dell’assessora al sociale della Toscana Serena Spinelli (alle 15.15), un monologo scritto e interpretato da Stefania Terrè e il suo cane guida Italo (alle 16) e per concludere l’illustrazione di alcune tecniche di addestramento.

Montaione

Quando si pensa a TartuFesta Montaione si pensa all’ultima domenica di ottobre, una data ormai consolidata che ci porta alla grande kermesse, con protagonista il tartufo, che coinvolge tutta la cittadina Valdelsana. Da sabato 22 ottobre fino a domenica 6 novembre. Un’offerta di qualità tesa a valorizzare e divulgare il tartufo autoctono che è riconosciuto, a livello nazionale e internazionale, come uno dei migliori del panorama culinario.

E poi ancora altre feste, fiere e sagre...

Porta a tavola piatti della tradizione e fa sfilare bontà culinarie che riflettono la tipica genuinità della cucina di campagna ad alta quota, ama condividere giochi e ispira attività di una volta, si mette in mostra per ripercorrere la sua lunga Storia con le immagini in bianco e nero e le forme e le proposte a colori dei mercatini e delle iniziative culturali e ricreative. La Festa delle Castagne torna ad animare il paese alle pendici dei monti del Chianti per celebrare il marrone tipico di Lucolena, noto in Toscana per la sua qualità e il sapore cremoso e dolciastro. È dedicata alle molteplici potenzialità culinarie e non solo del frutto tipico della stagione autunnale l'iniziativa che nasce dalla volontà degli abitanti ed è organizzata dalla Pro Loco di Lucolena con il patrocinio del Comune di Greve in Chianti. La festa paesana, in programma dal 20 al 23 ottobre, celebra 50 anni di attività, sociali, gastronomiche e culturali, frutto di un percorso che ha coinvolto i cittadini della frazione di Greve in Chianti nella realizzazione della storica festa.

Torna nel Comune di Trequanda (SI) la Festa dell'Olio Novo, appuntamento che tradizionalmente apre la serie di eventi dedicati alla nuova produzione di Olio Extravergine di Oliva Toscano. La manifestazione si terrà da venerdì 21 e domenica 23 ottobre nel centro comunale di Trequanda.

A Impruneta (Fi) invece grante festa fino a domenica 23 ottobre con la Millenaria Fiera di San Luca, con mercati, mostre ed eventi.

Pubblicato il 21 ottobre 2022