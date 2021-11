Covid, ''Abbiamo fatto 30. Facciamo 31'', cresce il numero dei testimonial

Prevenzione e sport. La campagna di comunicazione "Abbiamo fatto 30. Facciamo 31. Corri a vaccinarti!”, realizzata dalla Regione Toscana per sensibilizzare sull’importanza della vaccinazione anti Covid-19, con il sostegno di campioni dello sport professionale e dilettantistico, continua a raccogliere un numero crescente di supporters. Nel fine settimana vi hanno aderito anche i ragazzi della Polisportiva Firenze Ovest Sezione Tennis Le Piagge, pronti a indossare la maglietta con i colori della Toscana (rosso e bianco) e a dare man forte, con passione e cuore, allo slogan “Abbiamo fatto 30 Facciamo 31”.

Presentata nei giorni scorsi, in anteprima, al Teatro Verdi di Firenze dal presidente Eugenio Giani e dagli assessori regionali Simone Bezzini (diritto alla salute) e Serena Spinelli (politiche sociali), insieme ad alcuni sportivi testimonial di varie discipline, la campagna si avvia a dare l’ultima spinta a una copertura vaccinale della popolazione senza precedenti. L’obiettivo da raggiungere ora è quello di convincere chi non ha ancora fatto la prima dose e sensibilizzare sulla terza, per continuare a essere protetti ed evitare che il virus ritorni a circolare.

“Già oggi con 6milioni di vaccini somministrati abbiamo tagliato un traguardo storico", commenta Giani. "Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Anzi i risultati ottenuti ci stimolano a fare ancora di più e a spingere sull’acceleratore della somministrazione di prime, seconde e terze dosi. Se vogliamo continuare a mantenere sotto controllo l’andamento dei contagi e proteggerci dagli effetti gravi della malattia e dalle insidie delle nuove varianti, non abbiamo che un solo strumento: il vaccino. In Toscana sono 630mila le persone che non si sono ancora vaccinate - prosegue - di questi, escludendo chi non può vaccinarsi per età, come gli under 12, o chi non può farlo per motivi di salute, sono circa 200mila i toscani che non hanno neanche una dose di vaccino. Non possiamo mollare proprio adesso. Ringrazio tutti i nostri sportivi del loro sostegno".

Alla campagna hanno subito aderito, lo ricordiamo, sportivi di varie specialità come il ciclista professionista Alberto Bettiol del team EF Education-Nippo; gli ex giocatori della Fiorentina Lorenzo Amoruso (difensore) e Christian Riganò (attaccante); l’Affrico basket-serie D; la tennista campionessa mondiale di doppio femminile over 45 Valentina Padula della Società Assi; Simone Ciulli medaglia d’argento nella 4x100 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 della Florentia Nuoto Club - Rari Nantes Florentia. E ancora la pallavolista Elena Pietrini della Savino del Bene (classe 2000, ha vinto con la nostra nazionale femminile l’Europeo di pallavolo ed è stata anche premiata come migliore schiacciatrice); Ambra Sabatini, medaglia d’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dell’Atletica Grosseto Banca Tema; Lorenzo Zazzeri (della Florentia Nuoto Club -Rari Nantes Florentia) medaglia d’argento nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’intera squadra di bocce dell'Affrico, finalista alle regionali per la seconda categoria; e anche società sportive, direttori e giornalisti del settore come Fabrizio Verniani e Rocìo Rodriguez Valero, Alfredo Ramponi, presidente della Laurenziana, e la sua squadra di calcio.



Pubblicato il 9 novembre 2021