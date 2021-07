Covid-19, anticipo per le prenotazioni ''last minute'': si parte dal 21 luglio

Le prenotazioni ''last minute'' delle vaccinazioni contro il Covid-19, quelle da prenotare la sera e fare nell’arco al massimo delle successive ventiquattro ore, ripartiranno con un anticipo di qualche giorno rispetto a quanto era stato comunicato. Lo ha deciso il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sulla base delle disponibilità che si sono create in questi giorni. Le prenotazioni last-minute sarebbero dovute riprendere da lunedì 26 luglio. Invece si potranno fare già da stasera, ovvero da mercoledì 21 luglio. In questi primi cinque giorni le dosi a disposizione saranno però più limitate rispetto a quelle utilizzabili dal 26 luglio.

Le modalità di prenotazione rimane identica. Si va sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it e dalle 19 alle 23.59 si può eventualmente prenotare la prima dose negli hub gestiti sul territorio dalle Asl. I vaccini anti-Covid disponibili sono quelli di Pfizer e di Moderna e ne possono usufruire tutti i nati fino al 2005, ovvero dai sedicenni in su.

Dall’inizio della campagna vaccinale in Toscana, alle 17.30 del 21 luglio 2021, sono state complessivamente già utilizzate 3 milioni e 681.310 dosi di vaccino: oltre un milione e mezzo di toscani (1.502.446 per l’esattezza, su una popolazione, bambini compresi, di circa tre milioni e settecentomila persone) ha interamente completato il ciclo di vaccinazione, mentre a 2.178.864 è stata somministrata la prima dose.



Potrebbe interessarti anche: Salgono a 306 i nuovi casi di coronavirus in Toscana

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 21 luglio 2021