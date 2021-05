Covid, 47 ricoverati all'ospedale di Siena

RICOVERI :

Pazienti ricoverati in area Covid : 47 di cui 13 in terapia intensiva e 25 in media intensità

Rispetto a ieri : 3 ingressi, 5 dimissioni, 1 decesso

Provenienza dei pazienti :

- Alta Valdelsa: 23

- Area senese: 13

- Valdichiana senese/Amiata Valdorcia: 6

- Firenze: 1

- Val d'Arno aretino: 1

- Barberino/Tavarnelle: 1

- Montespertoli (Fi): 1

- Bari: 1

VACCINAZIONI :

All’Aou Senese sono state effettuate in totale 36639 vaccinazioni, di cui:

- 10298 prime dosi per i sanitari

- 9826 seconde dosi per i sanitari

- 11151 prime dosi per i pazienti fragili e cittadini di classi di età prenotati sul portale della Regione Toscana

- 5364 seconde dosi per i pazienti fragili

Pubblicato il 23 maggio 2021