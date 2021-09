Covid a scuola: tre classi del Comprensivo 1 in quarantena a Poggibonsi

Tre classi dell'Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi sono state poste in quarantena a causa di positività rilevate in tre alunni della scuola primaria, uno per classe. Come appreso questa mattina da Valdelsa.net, si tratta di una classe nel plesso di Vittorio Veneto e di due classi al Calamandrei.



Potrebbe interessarti anche: Vaccino Covid, Giani: ''Terza dose per 50mila ultrafragili dal 20 settembre''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 20 settembre 2021