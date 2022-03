Covid alle Scotte: 4 ingressi, 3 dimissioni e 3 decessi

Pazienti ricoverati in area Covid: 61 pazienti di cui 1 in terapia intensiva, 27 nel setting di media intensità, 31 in degenza ordinaria, 2 in area pediatrica.

Rispetto a ieri: 4 ingressi, 3 dimissioni, 3 decessi.

Provenienza dei pazienti:

- Area Senese: 22

- Amiata/Val d'Orcia/Valdichiana Senese: 18

- Alta Valdelsa: 13

- Provincia di Firenze: 3

- Provincia di Grosseto: 2

- Provincia di Arezzo: 1

- Pisa: 1

- Calabria: 1

RICOVERATI / FASCIA D'ETA' / VACCINATI

< 18 anni: 2 ricoverati, di cui 0 vaccinati

35-49 anni: 2 ricoverati, di cui 1 vaccinato

50-64 anni: 13 ricoverati, di cui 3 vaccinati

65-79 anni: 12 ricoverati, di cui 10 vaccinati

> 80 anni: 31 ricoverati, di cui 22 vaccinati

Pubblicato il 3 marzo 2022