Covid, da oggi Green Pass obbligatorio per negozi, in banche e tabaccherie

Da oggi, primo febbraio è necessario esibire il Green Pass base per accedere a uffici postali, pubblici, amministrativi, banche, estetisti, parrucchieri: insomma tutti quegli esercizi commerciali che non siano ritenuti di 'prima necessità' come negozi di alimentari, supermercati, negozi di animali, benzinai e così via. Per i mezzi di trasporto pubblico scatta invece l'obbligo di Green Pass rafforzato. Nella scheda di Anci Toscana un riassunto di tutte le norme.

Pubblicato il 1 febbraio 2022