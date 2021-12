Covid, Giani: ''In Toscana 70% di variante Omicron''

La variante omicron è diventata dominante in Toscana. Ad ora infatti, secondo i dati forniti oggi da Eugenio Giani durante una visita all'hub del Mandela Forum, sarebbe presente in Toscana per un 70% circa. Un numero che fa riflettere sulla grande diffusione dei contagi che c'è stata durante gli scorsi giorni.

Il presidente toscano si è poi concentrato per rivolgere un appello al governo, chiedendo di insistere ancora sull'obbligo vaccinale da estendere anche ad altre categorie in maniera tale di ridurre la platea di coloro che ancora non hanno ricevuto il vaccino anti covid-19.

Pubblicato il 26 dicembre 2021