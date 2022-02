Covid, in Toscana 4.216 nuovi casi su 43.440 test

I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.216 su 43.440 test di cui 9.929 tamponi molecolari e 33.511 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,71% (58,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 8.528.773 di cui 2.245.283 dosi booster.



Potrebbe interessarti anche: Da oggi Super green pass obbligatorio a lavoro per gli over 50

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 15 febbraio 2022