Covid in Toscana, oggi 211 nuovi casi positivi

I nuovi casi registrati in Toscana sono 211 su 11.246 test di cui 4.952 tamponi molecolari e 6.294 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,88% (5,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 5.814.258.



Potrebbe interessarti anche: Covid, via agli open day per la terza dose del vaccino

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 ottobre 2021