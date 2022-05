Covid, l'Asl Toscana sud est rilancia la vaccinazione con camper e open day

Partirà giovedì 26 maggio 2022 il nuovo tour del camper vaccinale dell’Asl Toscana sud est in tutta la provincia di Siena. Domenica 29, invece, sarà rinnovata la proposta di open day ad accesso libero.

Sul mezzo mobile saranno presenti professionisti medici ed infermieri della ASL a disposizione dei cittadini per fornire informazioni ed effettuare la vaccinazione della quarta dose anti - Covid 19, ma anche a coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino a oggi.

Questo il programma.

PROVINCIA DI SIENA

GIO 26 MAGGIO ABBADIA SAN SALVATORE MERCATO 9/12 - CAMPER

DOM 29 MAGGIO MONTEPULCIANO STAZIONE FIERA DI PRIMAVERA PRESSO CRI ORARIO 9/12 - OPEN DAY

DOM 29 MAGGIO CASOLE FESTA DONATORI 9/12 - CAMPER

LUN 30 MAGGIO SAN GIMIGNANO DISTRETTO 9/12 - OPEN DAY

MAR 31 MAGGIO SINALUNGA DISTRETTO ORARIO 9/12 - OPEN DAY

MAR 31 MONTERONI D'ARBIA MERCATO 9/12 - CAMPER

MAR 31 POGGIBONSI DISTRETTO 9/12 - OPEN DAY

MER 1 GIUGNO SIENA MERCATO 9/12 - CAMPER

LUN 6 GIUGNO RADICONDOLI MERCATO 9/12 - OPEN DAY

LUN 13 GIUGNO GAIOLE IN CHIANTI DISTRETTO 15/18 - OPEN DAY

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Ritrovato il cadavere di una donna sul lungarno a Vinci Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 maggio 2022