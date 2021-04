Covid, non ce l'ha fatta Alessandro, ricoverato ad Arezzo in terapia intensiva

Alcuni giorni fa avevamo pubblicato su Valdelsa.net la storia di Alessandro, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Donato di Arezzo, la sua famiglia ogni sera lo sosteneva da lontano. Purtroppo nella serata di sabato, come si apprende da Fanpage, Alessandro non ce l’ha fatta. Aveva 53 anni ed era ricoverato nel reparto covid da due mesi.

La sua storia era arrivata all’attenzione dei media dopo che era stata resa pubblica dall’Asl Toscana Centro e dall’affetto costante della famiglia che ogni giorno lo salutava dal vetro della finestra dell’ospedale, la moglie, la figlia, il futuro genero. “Appena esce dall’ospedale, mi sposo. Deve essere lui ad accompagnarmi all’altare”, aveva dichiarato la figlia. Purtroppo il sogno della ragazza non si avvererà.



Pubblicato il 19 aprile 2021