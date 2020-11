Covid: oggi si riunisce la cabina di regia: la Toscana rischia di abbandonare la zona gialla

La Toscana tra le regioni che rischia di abbandonare l'area gialla (quella con il più basso rischio) per essere collocata nella zona arancione (fascia di medio rischio). Secondo quanto riporta l'Ansa infatti in Toscana sono soprattutto le situazioni delle Rsa dove quasi un anziano su 10 è positivi. Infatti su circa 12.500 pazienti delle oltre 300 strutture 1.103 risultano contagiati, con diversi livelli di sintomi e gravità. Tra gli operatori si registrano circa 100 casi. In questo senso la regione sta disponendo un apposito piano per separare i positivi dai negativi.

Pubblicato il 9 novembre 2020