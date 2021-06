Covid, Speranza a Prato e a Firenze: ''Soddisfatto del lavoro svolto dalla Toscana''

"Oggi siamo a quasi tre milioni di vaccinati tra prima e seconda dose somministrate. Negli ultimi due giorni abbiamo avuto 65mila vaccinati, 32mila ieri e 33mila sabato scorso. L'obiettivo dell'80% di vaccinati entro la fine di settembre è concreto. Il ritmo delle somministrazioni sta procedendo bene. L'essere fra le prime cinque Regioni ad aver vaccinato dai 60 anni in su, compresi i 450mila iperfragili è la dimostrazione che siamo sin linea con quanto il ministro della Salute e il commissario Figliuolo ci hanno sempre indicato. Il ministro Speranza si è complimentato con noi per il lavoro portato avanti negli hub".

A dirlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel corso della visita istituzionale del ministro della Salute, Roberto Speranza, avvenuta questa mattina, prima a Prato (al Centro Pegaso nell’ex Creaf e all’ospedale “Santo Stefano”) e, a seguire, alla Casa della Salute in località Le Piagge e al Centro di cure intermedie di Villa Donatello a Firenze, dove il ministro ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro straordinario dell’intero sistema e in particolare degli operatori sanitari, che sono riusciti a dare “una risposta molto importante e positiva, in un momento complicato per tutto il Paese” e che servirà ancora in futuro, “perché le cure intermedie, il rafforzamento della rete territoriale sono un obiettivo che resta anche al di là della pandemia del Covid".

“La Toscana è pronta a dare le risposte che servono - aggiunge Giani a margine della visita, che ha visto la partecipazione degli assessori regionali alla sanità Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli, delle massime autorità locali e dei vertici aziendali della Asl centro - continuerà a farlo e non solo sul fronte della campagna vaccinale. A giugno abbiamo potuto vaccinare 900mila persone, a luglio arriveremo a circa 600mila, perché avremo meno vaccini. Questo non vuole dire che non andremo avanti al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo programmato le dosi di giugno in modo tale da distribuirle bene anche a luglio. A breve riapriremo il portale regionale per le prenotazioni, che saranno modulate sulla base di una programmazione che ci consentirà comunque di arrivare alla più elevata copertura vaccinale dei toscani. Se il portale per alcuni giorni è stato fermo, è proprio per riadattare le prenotazioni al numero di vaccini disponibili. Il quadro complessivo oggi è molto migliorato rispetto al passato - conclude - ma come ha ricordato bene Speranza questo non significa che la partita è vinta. Dobbiamo ancora agire con cautela, prudenza e gradualità”.



Pubblicato il 28 giugno 2021