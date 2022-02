Crisi Ucraina, sabato 26 febbraio a Siena un presidio per la pace

"La tensione politica e militare ai confini dell’Ucraina è diventata insostenibile e rappresenta una seria minaccia alla pace in Europa. Chiediamo al Governo italiano che si impegni con chiarezza e forza a favore della distensione e della cooperazione e che tuteli i suoi cittadini e le sue cittadine, che ambiscono a recuperare libertà e giustizia sociale e che non intendono pagare alcun tributo ai mercanti di armi, qualunque bandiera li distingua Chiediamo alla UE che superi le proprie difficoltà ponendosi come mediatore autorevole per trovare un accordo politico tra le parti". Si legge in una nota stampa diramata dalle associazioni che hanno organizzato l'evento.

"Siamo contro ogni intervento militare, per la riduzione delle spese militari e degli armamenti, compresi quelli nucleari. Chiediamo che le Istituzioni svolgano appieno il ruolo a cui sono chiamate: la Costituzione impone il ripudio della guerra per risolvere i conflitti. Per questo, nella ferma difesa della pace, promuoviamo anche a Siena una manifestazione per dire NO ALLA GUERRA e invitiamo tutt* a partecipare al presidio che si terrà in P.zza Duomo il 26 febbraio alle ore 16.30".

Anpi Comitato provinciale Siena, Archivio Udi Siena, Centro Mara Meoni, Donne Democratiche, Coordinamento Donne Cgil Siena e Coordinamento provinciale donne Spi Cgil Siena, Nonunadimento Siena

Pubblicato il 23 febbraio 2022