Cuochi d'Italia: Jessica Li Pizzi va in finale! Nuovo scontro con la Valle d'Aosta

Ce l'ha fatta! Jessica Li Pizzi, la certaldese simpatica e genuina che sta partecipando al programma di TV8 Cuochi d'Italia, ha superato la semifinale contro il Molise e domani sfiderà di nuovo il concorrente che rappresenta la Valle d'Aosta. Come andrà a finire il "duello" tra i due? La prima volta era stata Jessica a spuntarla, come ha ricordato in puntata, aggiungendo «Devo andare in finale per forza!».

Jessica ha cucinato per la gara di stasera la trippa alla senese, piatto che le ha fatto guadagnare 18 punti (contro i 16 del suo avversario), 9 e 9 dai due giudici, i famosi chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

Domani alle 13.00 ci sarà la replica della puntata e domani sera l'attesissima finale! La trasmissione, prodotta da Sky e trasmessa su TV8, è condotta da Alessandro Borghese.

Pubblicato il 5 dicembre 2019