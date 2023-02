Cupido si è fermato a Colle di Val d'Elsa: al Barbagianni, Pomod'Oro e Portanova una settimana di San Valentino

A Colle di Val d’Elsa una settimana imperdibile, tutta dedicata agli innamorati. In occasione di San Valentino,il Portanova Hosteria Enoteca, il Barbagianni Fine Dining ed il Pomod’Oro Gourmet hanno ideato tre menù dedicati a tutti coloro che si amano. Tre percorsi nel gusto da assaporare dal 10 al 14 febbraio: quattro giorni ispirati all’amore che pervade anche i piatti serviti nei tre locali di colligiani.

San Valentino: Cupido si è fermato a Colle di Val d'Elsa

Al Portanova Enoteca Hosteria si respira un’atmosfera di eleganza, armonia e sapori sopraffini. Una vera e propria fortezza del gusto in cui si sperimenta la grande qualità dei piatti di chef Lorenzo Somigli, dove è possibile cenare su di un antico tratto attraversato dalla via Francigena. I piatti dell'antica cucina toscana vengono riproposti sì in maniera tradizionale ma con piccole, grandi accortezze che li rendono sempre nuovi ad ogni assaggio. La cucina del Portanova va a braccetto con una carta dei vini con circa 300 proposte curata dal restaurant manager e sommelier Tommy Laurino. Insomma, buon cibo e grandi etichette di qualità creano un legame indissolubile per offrire agli ospiti del Portanova un’esperienza straordinaria anche in occasione di San Valentino, cenando nel locale che si è classificato al quarto posto della top 100 tra circa 25mila ristoranti sulla piattaforma The Fork.

Per gli amanti dell’alta cucina gourmet e della sperimentazione il Barbagianni Fine Dining propone un menù speciale ideato direttamente dallo chef Valerio Maceroni che vi porterà a cena con Cupido. Dopo un’apertura col botto, il Barbagianni continua a stupire proponendo una cucina ed un servizio di altissima qualità; il locale, anch’esso curato nei minimi dettagli, sta rapidamente diventando un punto di riferimento per quanto riguarda la sperimentazione l’innovazione in Val d'Elsa e dintorni, questo grazie ad un giovanissimo chef di talento e a un personale di sala attento ad ogni dettaglio nella cura del cliente. Insomma, la terra e le sue radici in connubio per una visione del futuro. Quella del Barbagianni è una cucina vera, autentica, che si basa sul migliore utilizzo delle materie prime e su sapori netti e definiti per costruire un'esperienza da offrire ai clienti, anche con chicche di qualità e grandi etichette di vini internazionali.

Il Pomod’Oro Gourmet è pronto ad accogliere gli innamorati in uno degli angoli più suggestivi a Colle di Val d’Elsa: il bastione di Sapia. I preziosi interni color rosso vivo ed oro fanno da cornice ad un locale dall’atmosfera preziosa, una cucina ricercata che fonde la pizza gourmet di Antonio De Luca con i piatti di chef Simone Parra. San Valentino è l’occasione giusta per sperimentare un menù ricco di amore. Al Pomod’Oro troverete un’intimità calda e seducente, l’ideale per accogliere Cupido e coccolarvi a vicenda con la vostra dolce metà. La cucina è ricca ed essenziale, vero e proprio sinonimo di ricerca in ogni sua declinazione. Tutti gli ingredienti di altissima qualità vengono trattati sapientemente da chef Parra per raggiungere nuove frontiere del gusto.

Pubblicato il 6 febbraio 2023