Da violoncellista a direttore: il ritorno di Aram Khacheh a Certaldo

Da allievo provetto della scuola di musica Polis di Certaldo, a direttore di orchestra per la tournée italiana di una delle più prestigiose istituzioni musicali cinesi, la Sichuan Philharmonic Orchestra. Ma per il certaldese Aram Khacheh, 21 anni, il concerto di sabato 25 agosto 2018, alle ore 21.15, in piazza Boccaccio, sarà più che una normale esibizione.

«Ho vissuto a Certaldo per 18 anni, qui ho la mia famiglia ed i miei amici – spiega Aram Khacech – ma la musica non ha confini e porta a girare il mondo. Per questo dopo gli studi al conservatorio Cherubini di Firenze e le scuole superiori al Virgilio di Empoli, ho deciso che sarei andato a studiare direzione d’orchestra al Conservatorio Marenzio di Brescia, perché lì ci sono quei docenti nel solco dei quali desidero formarmi. Però Certaldo resta nel cuore. Così, quando mi è stato affidato l’incarico di direttore d’orchestra per la tournèe italiana della Sichuan Philharmonic Orchestra, ho proposto di fare una data anche in Toscana, proprio a Certaldo. Proposta che è stata accettata sia per la bellezza del luogo, che per la grande disponibilità dell’amministrazione comunale - che ringrazio nella persona del sindaco Giacomo Cucini e dell’assessore Francesca Pinochi - a farsi carico dell’organizzazione e promozione della serata, per la collaborazione della Propositura di San Tommaso sul cui sagrato si terrà il concerto e che ci ospiterebbe in caso di pioggia, e dell’Associazione Polis».

Aram Khacheh dirigerà un’orchestra di quasi 50 elementi, composta soprattutto dai professionisti cinesi della Sichuan Philharmonic Orchestra, insieme ad alcuni elementi della l’Orchestra delle Alpi di Rovereto e della Ymeo (Young musicians european orchestra). In programma la Sinfonia n. 9 Op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorak ed il Peer Gynt, Suite n°1 Op. 46 di Edvard Grieg. La tournée italiana si concluderà proprio a Certaldo, ma subito dopo l’orchestra volerà, su invito della famiglia reale di Giordania, alla volta di Amman per eseguire La Bohème, nuovo allestimento in cartellone all’Amman Opera Festival, nel teatro romano di Amman.

«Sono molto grato agli organizzatori della tournèe per questo incarico al quale sto dedicando tutto me stesso – dice Aram – la tournée italiana è stata organizzata dall’Associazione Culturale Euritmus di Rovereto, con l’importante partnership di Bazzini Consort di Brescia, un’associazione che ho contribuito a fondare e della quale sono onorato di ricoprire il ruolo di direttore artistico. Invito tutti i miei concittadini ad essere presenti perché si tratta di una serata speciale, offerta dall’orchestra a tutto il paese. E mi auguro che, se il paese risponderà, in futuro possano esserci altre occasioni come questa».

Pubblicato il 22 agosto 2018