Dal 1 ottobre cambiano alcuni medici in Val d'Elsa

Pediatri di libera scelta:

La dottoressa Giulia Boddi cessa l'incarico provvisorio con ambulatorio a Poggibonsi per assumere, dal 01/10/2020, un altro incarico provvisorio con ambulatorio nei Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli, per assistere i bambini della Dott.ssa Anna Brogna, senza necessità di fare il cambio medico, salvo il diritto alla libera scelta.

La Dott.ssa Anna Brogna cessa l'incarico con ambulatorio nei Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli per trasferirsi nell'ambito territoriale del Comune di Siena, quale Pediatra titolare.

La Dott.ssa Giomi Sara cessa l'incarico provvisorio nel Comune di Siena che aveva acquisito per assistere i bambini della Dott.ssa Cecilia Davoli, i quali dovranno effettuare la scelta del medico.

La Dott.ssa Emanuela Quartesan cessa l'incarico di titolarità nel Comune di Siena, senza necessità per i suoi assistiti di fare il cambio medico, salvo il diritto alla libera scelta, perchè presi in carico dalla Dott.ssa Alessandra Fanetti.

La Dott.ssa Ilaria Romei cessa l'incarico di titolarità con ambulatorio nel comune di Monteriggioni, senza necessità per i suoi assistiti di fare il cambio medico, salvo il diritto alla libera scelta, perchè presi in carico dalla Dott.ssa Ursula Geronzi.

Medici di Medicina Generale:

Oggi ultimo giorno di lavoro su Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda, Montepulciano e Pienza anche per i medici Leandro Mencarelli e Gianfranco Della Giovampaola.

Per gli assistiti del Dott. Lenadro Mencarelli non sarà necessario fare il cambio medico, salvo il diritto alla libera scelta, perchè presi in carico dalla dott.ssa Elisa Profili.

Per gli assistiti del Dott. Gianfranco Della Giovampaola sarà necessario procedere ad una nuova scelta.

Per effettuare la scelta del nuovo medico è possibile seguire le seguenti modalità:

scrivere una email all'indirizzo cambiomedico.si@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto), recapito telefonico per essere ricontattati, nome del medico scelto. Nell'oggetto dell'email indicare, nome, cognome e luogo di residenza.

telefonare al numero 0564/483777, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13:30 e martedì e giovedì anche dalle 14 alle 15;

Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o Spid:

- al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- tramite App SmartSST della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst.

I medici disponibili e gli orari degli ambulatori sono consultabili all'indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia.

Pubblicato il 30 settembre 2020