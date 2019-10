Dal Comune di San Gimignano 15mila euro per i progetti delle associazioni locali

Quattro progetti per promuovere e valorizzare la crescita e la formazione dei giovani di San Gimignano. Il Comune della città turrita ha stanziato 15mila euro per l’anno 2019/2020 nell’ambito del progetto “Un paese per giovani”.

«Si tratta di un progetto di area che ha come obiettivo quello di coordinare e migliorare l’efficacia dei servizi offerti nel comune di San Gimignano nel campo della crescita e formazione giovanile – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e di Giovanili del Comune di San Gimignano Daniela Morbis - e di conseguenza migliorare la qualità di vita delle famiglie presenti sul territorio e ovviamente quella dei minori a cui è rivolto questo progetto».

Quattro le associazioni coinvolte: Associazione Berenice (coordinatrice del progetto); Associazione Mondi Aperti; Associazione Culture Attive; Associazione Gentilgesto.

I progetti finanziati

L’Associazione Berenice promuove il progetto “Eco-Schools”: i destinatari del progetto sono i ragazzi dell’Istituto comprensivo Folgore da san Gimignano, il personale scolastico, Amministrazione comunale, Associazione Berenice (che gestirà il rapporto con la FEE, Foundation for Enviromental Education), SEI Toscana S.r.l., Acque S.p.a. e altre associazioni presenti sul territorio. Dopo aver ottenuto la certificazione ambientale a livello europeo e la bandiera verde nell’anno scolastico 2018/2019, il percorso verso la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente continua anche per l’anno 2019-2020. Eco-Schools è un programma annuale, che partendo da bambini e ragazzi mira a diffondere le buone pratiche a tutta la comunità. Tra gli argomenti che saranno trattati la raccolta differenziata, lo spreco dell’acqua, l’energia elettrica, lo spreco alimentare. Obiettivo del progetto è educare le future generazioni alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’Associazione Culture Attive promuove il progetto “Interferenze” e nel nuovo anno scolastico 2019/2020 propone un’offerta didattica per le scuole primarie e secondarie di I grado e un workshop con due giovani fotografi: Niko Giovanni Coniglio e Claudia Corrent, previsto tra novembre 2019 e marzo 2020. “Interferenze” vuole essere sempre di più un’interferenza nella proposta invadente della televisione e della società dominata dalle logiche economiche offrendo un’esperienza formativa che faciliti la crescita globale dei ragazzi ognuno nella sua unicità. Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e ai bambini dai 6 agli 11 anni.

L’Associazione Gentilgesto, promuove il progetto “Libri Liberi”, giunto alla settima edizione, e nasce dall'esigenza di stimolare e coltivare nei più piccoli il piacere della lettura. L'incontro con l'oggetto libro diviene occasione per sviluppare la curiosità e la conoscenza del bambino. Libri da leggere, da ascoltare, ma anche libri da drammatizzare. Un viaggio tra parole, immagini e suoni per crescere insieme. I piccoli ospiti verranno coinvolti in spettacoli di magia, narrazioni animate con musiche e scenografie e con un laboratorio creativo a tema.

L’Associazione Mondi Aperti; promuove il progetto “Doposcuola” al plesso scolastico di Ulignano e sarà rivolto ai bambini da 3 a 10 anni. Il servizio si svolge fino a giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30. Il doposcuola è un servizio creato in particolare per le famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori ed aperto a tutti bambini interessati alle attività proposte. Ha l'obiettivo di creare un processo di continuità tra scuola, casa ed extrascuola ed offrire ai bambini le condizioni più favorevoli per fare, esprimersi e misurarsi con le proprie capacità, stimolando in questo modo il raggiungimento di una maggiore autonomia. Verranno svolte attività ludico ricreative e un giorno a settimana sarà dedicato all'aiuto compiti.

Pubblicato il 24 ottobre 2019