Dalle 18.00 al via la modifica delle seconda dose di vaccino

Dalle ore 18 sarà possibile modificare la data e il luogo del richiamo Pfizer e Moderna per tutti gli over 12 entrando su “Modifica prenotazione” in alto a destra sul portale regionale per le prenotazioni del vaccino anti coronavirus in Toscana.

La modalità modifica prenotazione per la seconda dose era stata sospesa per il mese di luglio in seguito alle notizie legate ad una riduzione di dosi in arrivo e per permettere la riorganizzazione dei richiami AstraZeneca.



Pubblicato il 4 agosto 2021