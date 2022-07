Daniele Mazzone firma con la Emma Villas Aubay Siena

Arriva Daniele Mazzone in casa biancoblu. La firma era stata anticipata dai media nazionali nelle ultime settimane e finalmente anche il centrale di Chieri, classe 1992, 207 cm di altezza, si unirà al team del Presidente Bisogno che a partire dal 2 ottobre inaugurerà questa nuova avventura in SuperLega. Cresciuto nel settore giovanile della Pallavolo Torino (Serie D), viene notato da Cuneo che lo inserisce nella squadra di B2.

Mazzone è stata una delle promesse del Club Italia in cui ha trascorso tre stagioni fra B2 e A1. Viene convocato in Nazionale in cui si fa le ossa tra Under 19, Under 20 e 21 fino ad indossare la maglia della Nazionale Maggiore con cui vince la Medaglia d’Argento agli Europei 2013 (vissuti da quarto centrale dietro Birarelli, Beretta e Piano), un bronzo alla World League del 2013 e una medaglia d'argento alla Grand Champions Cup 2017.

Veste le maglie di Sora in A2 e successivamente, in A1, di Molfetta e Città di Castello. Nel 2015/2016 passa a Trento, sempre nella massima serie, dove vi trascorre due anni fino ad approdare a Modena nel 2017, con cui conquista la Supercoppa nel 2018 e dove rimane per cinque anni fino a questa nuova esperienza in casa Emma Villas Aubay Siena. Nel roster biancoblu Mazzone - oltre ad alcuni atleti cresciuti con la Nazionale - ritrova Petric, Pinali e Van Garderen, tutti provenienti dall’esperienza a Modena, e Coach Paolo Montagnani che lo allenò a Città di Castello.

Daniele Mazzone conta 13 stagioni in Serie A e 2144 punti realizzati. Efficace nel suo ruolo, con ottime doti da attaccante, Mazzone è un altro obiettivo messo a segno dallo staff biancoblu a meno di un mese dall’approdo ufficiale in SuperLega. “Siamo veramente felici di aver portato portare a Siena un giocatore importante come Daniele Mazzone - sottolinea il Direttore Generale Fabio Mechini - nel suo ruolo è davvero una garanzia. Siamo a buon punto con il mercato, mercoledì 20 luglio scadranno i tempi per il tesseramento, e questi sono giorni importanti per chiudere le ultime trattative”.

CURRICULUM

2021/2022 A1 Leo Shoes PerkinElmer Modena 18

2020/2021 A1 Leo Shoes Modena 18

2019/2020 A1 Leo Shoes Modena 18

2018/2019 A1 Azimut Leo Shoes Modena 18

2017/2018 A1 Azimut Modena 18

2016/2017 A1 Diatec Trentino 18

2015/2016 A1 Diatec Trentino 18

2014/2015 A1 Altotevere Città di Castello - Sansepolcro 18

2013/2014 A1 Exprivia Molfetta 2

2012/2013 A2 Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora 9

2011/2012 A2 Club Italia Roma 16

2010/2011 A2 Club Italia Aeronautica Militare Roma 9

2009/2010 B2 Blu College Vigna di Valle (RM)

2008/2009 B2 Pallavolo Cuneo

2007/2008 D Pallavolo Torino

PALMARES NAZIONALE

2017 Argento alla Grand Champions Cup

2013 Argento ai Campionati Europei

2013 Bronzo alla World League

2013 Giochi del Mediterraneo

PALMARES

2018 Italian Supercup

Photo Credit by Leo Shoes PerkinElmer Modena

Pubblicato il 13 luglio 2022