Decreto Natale, da oggi stop agli spostamenti tra Regioni

Da oggi, 21 dicembre, scatta il divieto per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni. Si tratta della prima limitaizone del lockdown a "singhiozzi" deciso dal governo per limitare la diffusione del contagio da covid-19. Dalla vigilia di Natale via con la zona rossa fino al 4 gennaio, quanto tutto il territorio nazionale entrerà in fascia arancione. Nell'infografica realizzata da Anci Toscana un riassunto delle misure restrittive da qui fino alla conclusione delle feste.

Pubblicato il 21 dicembre 2020