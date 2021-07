Dignità dei sindaci, dalla Toscana in 60 alla manifestazione di Roma

Sono circa 60 i sindaci toscani che ad oggi parteciperanno alla manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a Roma: sfileranno in corteo insieme ad oltre 500 colleghi provenienti da tutta Italia, al termine del Consiglio Nazionale che definirà le proposte da presentare a Governo e Parlamento per la tutela e la maggiore dignità del ruolo dei sindaci.



Il Consiglio si terrà in presenza dalle 10 alle 12 presso l’auditorium Angelicum (zona Quirinale/Fori imperiali); l'obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità. Questo anche dopo i recenti e ripetuti casi in cui i primi cittadini sono stati indagati dalla magistratura. “Nessuno chiede immunità o vuol essere sopra la legge, nessuno pensa che fare il sindaco sia un obbligo - spiega il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni - Ma è ora di cambiare alcune norme, legate strettamente a nostra attività, che lasciano troppi margini interpretativi e troppa vaghezza e che troppo spesso ci coinvolgono. Dobbiamo far sentire la nostra voce”.



Oltre al presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, e al presidente del Consiglio nazionale, Enzo Bianco, si registrano sinora le presenze di sindaci di città grandi e piccole. Dalla Toscana, oltre al presidente Biffoni (Prato), hanno aderito i primi cittadini dei capoluoghi Dario Nardella (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Michele Conti (Pisa), Alessandro Tambellini (Lucca), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), Luca Baroncini (Montecatini Terme).

Clicca qui per leggere la lista dei sindaci che hanno confermato la loro presenza

Pubblicato il 6 luglio 2021