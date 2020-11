Distribuzione mascherine, dove e quando sarà possibile ritirarle

Sabato 28 novembre inizia la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana. Le mascherine, 5 a persona, verranno consegnate per nucleo familiare, ovvero il capofamiglia o altro membro della famiglia le ritireranno per tutto il nucleo (compresi bambini e bambine che abbiano compiuto sei anni di età), dietro presentazione di un documento. Si tratta di un servizio esclusivamente per i cittadini residenti a Poggibonsi, organizzato dalla Protezione Civile in collaborazione con le associazioni del territorio. “Abbiamo predisposto sei punti di consegna – spiega il sindaco David Bussagli – collegati alle sezioni elettorali. Un criterio che ci consente di indirizzare i cittadini verso un determinato luogo, garantendo vicinanza territoriale e anche tracciabilità della consegna. Anche in questa occasione grande è stata la disponibilità dei nostri volontari che continuano ad essere a servizio della comunità in tanti e diversi modi. Li ringrazio e ringrazio fin d’ora tutti i cittadini per la collaborazione e il buon senso che sapranno esercitare”.

Le mascherine saranno consegnate sabato 28 novembre dalle 9 alle 18 e sabato 5 dicembre dalle 9 alle 18.

I punti di distribuzione. Le mascherine saranno consegnate nei seguenti luoghi:

presso il Palazzo comunale di via Volta (ex Tribunale) dove si potranno recare i cittadini iscritti nelle sezioni elettorali 1, 2, 3, 7, 8, 10;

presso la sede della Pubblica Assistenza dove si potranno recare i cittadini iscritti nelle sezioni elettorali 18, 24, 25, 26, 27;

presso la sede UPP al Bernino dove si potranno recare i cittadini iscritti nelle sezioni elettorali 4, 11, 12, 13, 14, 15;

al teatro Politeama dove si potranno recare i cittadini iscritti nelle sezioni elettorali 5, 6, 9, 16 e 17;

presso l’area feste a Staggia dove si potranno recare i cittadini iscritti alle sezioni 21, 22 e 23;

alla tensostruttura del Centro Insieme a Bellavista che accoglierà i cittadini iscritti alle sezioni 19 e 20.



Per semplificare ulteriormente l’individuazione del luogo dove recarsi, da domani, 29 novembre, sarà pubblicata sul sito del Comune una applicazione che consente ai cittadini di associare la propria via di residenza con la postazione in cui recarsi per ritirare le mascherine. Sarà sufficiente inserire la via per essere indirizzati alla giusta postazione. Uno strumento utile per tutti e soprattutto per coloro che, residenti ma non elettori nel Comune, hanno comunque diritto alle mascherine.

Presso le postazioni di consegna saranno presenti dipendenti dell’amministrazione e una rete di volontari delle associazioni del territorio, muniti di appositi registri per gestire la distribuzione. Per ritirare le mascherine è necessario presentarsi nel punto di distribuzione indicato, presentare un documento e fornire il nome del capofamiglia. E’ possibile ritirare le mascherine anche per altri nuclei familiari, con presentazione del relativo.

Pubblicato il 26 novembre 2020