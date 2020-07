Docenti precari, scuola precaria

"In tutto circa 200 persone, docenti provenienti non solo dalla Provincia di Firenze ma da tutta la Toscana, grazie ad un coordinamento che – dal gruppo di Arezzo creato a giugno – si sta via via consolidando con gruppi nati su WhatsApp e i social nelle varie province toscane, ultima Firenze col gruppo nato il 2 luglio; a livello regionale circa 1300 iscritti, in costante crescita".

"Il nostro “movimento” è apartitico e non fa riferimento diretto a nessuna sigla sindacale o associazione, anche se è pronto a dialogare con qualunque realtà si interessi del futuro della scuola, compresi i gruppi di precari “storici”, i comitati dei genitori e i gruppi di studenti.

Due dei coordinatori – Valentina Zavagli e Lara Severi – sono state ricevute in Prefettura dove hanno consegnato il documento con le nostre richieste di base. Punti cardine sono:

1) revisione della bozza per il concorso straordinario per i docenti precari da più di tre anni - che

ancora non si sa quando si farà ma si sa che sarà a domande sulla materia e in parte in inglese, un modo per vedere quanto si è studiosi ma che di sicuro non valuta la competenza, l’esperienza e il merito maturato dalla pratica in classe. La soluzione più giusta sarebbe l’immissione in ruolo per titoli e

servizi. In questo modo si garantirebbe anche un numero di docenti congruo in tempo per la riapertura a settembre, come afferma anche il CSPI.

2) Riapertura delle graduatorie che tenga conto dei titoli e punteggi come da tabella del 2017. Molti

dei master, corsi di aggiornamento e attività di formazione fatti dai docenti per perfezionarsi e accumulare punteggio sono infatti stati cambiati o invalidati dalle ultime decisioni ministeriali. Hai fatto un master

che valeva 12 punti? Te lo valuto mezzo...

3) RISPOSTE CERTE SUL RIENTRO A SETTEMBRE. Si è fatto un gran parlare della bellezza della Didattica a distanza e della messa in sicurezza per il rientro a scuola. Di fatto, anche se sarebbero previsti dei corsi di recupero a settembre, le linee guida del Ministro per il rientro sono riassumibili in: “Presidi, avete l’autonomia? Vedete voi che fare”. Nessuno sa come trasformare vecchi edifici fatiscenti in scuole a prova di Covid, e invece di moltiplicare le aule si parla di accorpare le classi. Allo stato mancano soldi, si vogliono eliminare docenti".