Domenica 13 Marzo la Misericordia di San Gimignano inaugura ''l'ambulanza del popolo''

Domenica prossima 13 Marzo si terrà a San Gimignano l’inaugurazione della nuova ambulanza per l’Emergenza 118 dell’Arciconfraternita di Misericordia. Si tratta della cosiddetta “ambulanza del popolo” in quanto è stata acquistata con i proventi della “Campagna di raccolta fondi” promossa dall’Associazione tra il 2020 ed il 2021, con il patrocinio del Comune, che ha visto l’adesione di oltre 500 famiglie Sangimignanesi che hanno versato un contributo, e 28 soggetti fra Istituzioni, Associazioni ed Aziende del territorio valdelsano. Oltre a ciò sono stati oltre 800 i cittadini che hanno sottoscritto un biglietto della lotteria consapevoli che andavano così, non solo a tentare una vincita, ma soprattutto a contribuire al raggiungimento dei 100.000 euro che la Misericordia si era prefissata e che sono stati superati di alcune migliaia di euro. Un risultato inatteso, considerato che la raccolta si è svolta nel periodo peggiore della pandemia con l’economia turistico-commerciale ridotta a zero e con la preoccupazione diffusa sul futuro.

“E’ con grande gioia – dichiara il Governatore della Misericordia di San Gimignano Giacomo Bassi - che possiamo annunciare il raggiungimento di questo obiettivo che ci eravamo proposti e che ci consente di inaugurare una nuova Ambulanza dotata di tutte le strumentazioni utili alla rianimazione ed alla gestione delle emergenze sanitarie. Un ringraziamento di cuore – prosegue Bassi - va a tutti coloro che hanno fatto una donazione, a chi ha partecipato tramite la lotteria, alle aziende che hanno coperto oltre la metà del fabbisogno, ma anche a tutti coloro che hanno organizzato ed animato la raccolta fondi: dai componenti del Magistrato, ai membri del Consiglio dei Donatori di Sangue Fratres, ai tanti volontari che si sono resi disponibili a stare ai banchini, a vendere i biglietti della lotteria, a distribuire il materiale informativo. Così come ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il contributo e per il patrocinio, e la Coop di San Gimignano e la Parrocchia per averci concesso gli spazi per i banchini. Un risultato straordinario – conclude Bassi – che dimostra di quanto affetto gode la nostra Misericordia tra la gente di San Gimignano e della Valdelsa. Mi preme infine ricordare che questo nuovo mezzo sarà dedicato alla memoria del Vice Governatore Luciano Bartaloni, scomparso quattro anni fa: un volontario instancabile che ha dedicato tutta la sua vita alla crescita ed al consolidamento della nostra Misericordia”.

Hanno annunciato la presenza all’inaugurazione il Sindaco di San Gimignano, la Direttrice Sanitaria dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, l’Assessore Regionale alla Sanità Simone Bezzini ed il Presidente del SienaSoccorso Luciano Corti.

Questo il programma della mattinata:

ore 10 – Palazzo Comunale – Sala del Consiglio – Consegna degli attestati di generosità ai maggiori contributori e collaboratori della Campagna di raccolta fondi;

ore 11 – Basilica Collegiata – Santa Messa celebrata dal Correttore Don Gianni Lanini;

ore 12 – Piazza Duomo – inaugurazione della nuova ambulanza con gli interventi delle Autorità;

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Dal 10 marzo anche gli ospedali dell'Asl Toscana sud est riaprono le corsie ai visitatori

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 marzo 2022