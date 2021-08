Donna muore dopo essere stata sbalzata da una mongolfiera

Il 118 dell'Asl Toscana sud est č stato allertato per una caduta da mongolfiera, da un'altezza di circa dieci metri, questa mattina alle 7.52 nel territorio comunale di Buonconvento. Sul posto Pegaso e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso di una donna. Al momento non sono in grado di dare indicazioni sull'etā. Intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.



Pubblicato il 16 agosto 2021