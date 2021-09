Doppio incidente in A1: sette i feriti

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per un doppio incidente al km 405 dell'A1 in direzione Roma, tra le uscite Valdichiana e Chiusi. Sette i feriti in totale: un uomo di 55 anni è stato trasportato a Careggi di Firenze da Pegaso 1 in codice giallo, una donna di 20 anni è stata portata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, gli altri sono stati trasporti in codice 1 all'ospedale di Nottola (tre feriti) e al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo (due feriti).

Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Montepulciano, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, l'infermieristica di Foiano della Chiana e l'infermieristica di Castiglione del Lago.



Potrebbe interessarti anche: Chiuso il ponte di Bellavista per motivi di sicurezza

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 settembre 2021