Due ingressi e due dimissioni dal reparto covid delle Scotte

RICOVERI

Pazienti ricoverati in area Covid: 15, di cui 2 in terapia intensiva, 9 nel setting di media intensità, 3 in degenza ordinaria e 1 nel reparto Covid pediatrico.

Rispetto a ieri: 2 ingressi, 2 dimissioni.

Provenienza dei pazienti:

- Area Senese: 7

- Alta Valdelsa: 4

- Valdichiana Senese: 2

- Provincia di Grosseto: 1

- Frosinone: 1



VACCINAZIONI

All'Aou Senese sono state effettuate in totale 77.215 vaccinazioni, di cui:

- 10.521 prime dosi per i sanitari

- 10.222 seconde dosi per i sanitari

- 29.311 prime dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana

- 27.161 seconde dosi per pazienti fragili e cittadini di classi di età individuate dalla Regione Toscana



Potrebbe interessarti anche: Coronavirus: 819 nuovi casi, età media 36 anni. Quattro i decessi

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 13 agosto 2021