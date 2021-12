Due persone denunciate per ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito

I Carabinieri della Stazione di Cerreto Guidi hanno denunciato in stato di libertà un 39enne ed un 33enne, italiani, con precedenti di polizia e residenti in Toscana, per indebito utilizzo di carte di credito/debito e ricettazione.

Nella giornata dell oscorso 26 settembre, i militari hanno ricevuto una denuncia da parte di un 48enne residente a Cerreto Guidi che aveva subito un furto all’interno della propria autovettura, in particolar modo di una carta “Bancoposta”. La conseguente attività d’indagine condotta dai militari ha consentito di individuare i due soggetti che, in un primo momento hanno effettuato un indebito prelievo di contanti ad uno sportello ATM di Poste Italiane dell’Empolese - Valdelsa e successivamente hanno utilizzato la predetta carta per acquisti in più esercizi commerciali della Toscana, per un importo complessivo di circa 2.000,00 euro.



Pubblicato il 1 dicembre 2021