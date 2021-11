Due studenti della Marmocchi di Poggibonsi vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani

Sono stati assegnati oggi i Premi: “Chimica, la scienza che salva il mondo”, l’iniziativa promossa da Federchimica, Federazione nazionale dell’industria chimica, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione.

Alla cerimonia online ha partecipato anche il Ministro Bianchi con un videomessaggio disponibile sul canale Youtube di Federchimica.



Il riconoscimento è destinato alle Scuole Secondarie di Primo Grado di tutta Italia; l’edizione 2021 ha assegnato 26 premi e 13 menzioni speciali. Due studenti della 1°E (oggi 2°E) si sono aggiudicati la vittoria - il premio consiste in un Tablet - rispettivamente nelle categorie Chimica Generale e Fertilizzanti.



Giulia Bruni con il progetto “I Fertilizzanti: nutrimento per la Terra e tutela della biodiversità” ha vinto con la seguente motivazione: Il progetto si distingue dalle altre candidature per la chiarezza espositiva e la capacità di trattare temi complessi in modo sintetico ed esaustivo, facendo emergere il ruolo dei fertilizzanti in agricoltura e le prospettive di sviluppo per il settore. L’elaborato è, infatti, ripetibile e fruibile da un ampio bacino di giovani per avvicinarli ad un mondo complesso come quello della chimica in agricoltura. Si è inoltre apprezzato la volontà della Scuola di accrescere la partecipazione delle studentesse e stimolare la loro curiosità nelle discipline tecnico-scientifiche.



Edoardo Zanotelli con il racconto “Intervista impossibile a John Hyatt” ha invece vinto nella categoria 'Chimica Generale' con la seguente motivazione: questo elaborato ha l’obiettivo di andare a conoscere, mediante la realizzazione di un racconto di fantasia, l’inventore statunitense John Hyatt e tutto il percorso che lo ha condotto alla scoperta della celluloide. La storia è ben scritta e la forma del dialogo la rende scorrevole e interessante per il lettore. Ben progettato e pienamente pertinente rispetto a quanto richiesto dalle tracce, l’elaborato è risultato essere creativo e originale nel suo genere. I giurati hanno particolarmente apprezzato il finale aperto che sottolinea il fatto che ognuno di noi ha un ruolo determinante nel riciclo della plastica e nella sfide della lotta all'inquinamento. Si nota come alla base ci sia stata una ricerca e, conseguentemente, la capacità di fare proprie certe nozioni.



Oltre a stimolare la curiosità e la conoscenza della chimica tra i giovani, valorizzando il suo contributo nei diversi ambiti della vita quotidiana, il Premio viene proposto ogni anno con l’obiettivo di favorire il dialogo tra scuola, territorio e imprese chimiche e orientare i ragazzi verso percorsi di studio STEM alle superiori.



“Per l’industria chimica la materia prima più importante, oggi come domani, è la ‘materia grigia’ che sta nella testa dei nostri giovani chimici, che ci aiuteranno a costruire il nostro e il loro futuro - così Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica, si è rivolto agli oltre 400 ragazzi collegati - “I vostri brillanti progetti e le vostre idee dimostrano che avete compreso l’importanza decisiva della scienza, per la nostra comunità, come ha dimostrato l’esperienza del Covid-19, e anche per il vostro percorso di studi”.

“Il mondo - ha concluso Lamberti - non aspetta altro che la vostra visione, la vostra capacità, la vostra determinazione e la vostra freschezza. E l’industria chimica vuole poter contare su risorse motivate e appassionate, come voi, per progettare il futuro”.



Nonostante l’emergenza Covid-19 e il protrarsi della DAD, la partecipazione al Premio Nazionale Federchimica Giovani non è mancata neanche nell’edizione 2020-2021. Sono stati oltre 300 i lavori, di ottima qualità, che hanno coinvolto 4.600 studenti e che hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica sia parte integrante del nostro quotidiano e sia fondamentale nelle grandi sfide sociali e ambientali che ci attendono.



Tutti i progetti vincenti sono disponibili qui



Il bando della nuova edizione del Premio è disponibile sul sito di Federchimica. Iscrizioni e consegna entro il 13 maggio 2022



Potrebbe interessarti anche: Valdelsateatri: svelata la stagione congiunta 2021/2022

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 23 novembre 2021