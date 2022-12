E' morto Lillo, il cane che lavorava con la P.A. di Colle di Val d'Elsa

Lillo non c'è più. Faceva parte delle unità cinofile che fanno parte della Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa e del gruppo cinofilo Anpas zona senese e tra poco sarebbe andato in pensione.

Lillo aveva iniziato il suo addestramento ad un anno di età, a due anni aveva preso il primo brevetto ENCI per la ricerca dispersi in superficie e alla nascita delle certificazioni Anpas aveva conseguito le abilitazioni per la ricerca persone sotto macerie. E' una delle 3 unità cinofile che facevano parte della PA di Colle è uno dei 7 cani del Gruppo Cinofilo Anpas Zona Senese. Amante delle lasagne, il suo conduttore, era solito prometterglie come “super premio”.

Intelligente, sveglio, attivo, coccolone e dolcissimo, veniva impegnato sul soccorso ma anche in ambito sociale per rapportarsi con i bambini, gli anziani, i diversamente abili e tutti coloro che avevano necessità di trascorrere un momento diverso fatto di dolcezza, coccole e istintività.

Ha partecipato a tante ricerche, sia sul territorio senese, in tutta la Toscana e fuori regionale. Con il 31/12/2022 sarebbe andato in pensione per raggiunti limiti di età, ma avrebbe potuto continuare a giocare con bambini ed anziani. Se nè andato da “eroe”, la sua ultima missione è stata infatti a Ottobre nel comune di Barbara nelle Marche per cercare l’ultima persona a tutt’oggi scomparsa dopo l’alluvione che ha colpito quella zona. Con Lillo se nè andato un grande volontario a 4 zampe, speriamo che ora sia lassù a correre con Lizzi e Baloo e altri volontari a 4 zampe prematuramente scomparsi.

Pubblicato il 8 dicembre 2022